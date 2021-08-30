ختام فعاليات دورى مستقبل وطن لأمانة الحزب بندر الفيوم«صور»

/647932/ختام-فعاليات-دورى-مستقبل-وطن-لأمانة-الحزب-بندر-الفيومصور

اختتمت اليوم فعاليات دورى مستقبل وطن بندر الفيوم، وذلك بحضور النائب عبد القادر الجارحى، امين حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم ،والنائب يوسف الشاذلى، والنائب عمرو ابو السعود والنائب وليد هويدى، والنائبة منى الخشاب والنائب ايمن شكري وأحمد صبري امين مساعد المحافظة، و احمد الجندي امين شباب المحافظة.

دوت الخليج يرصد ختام فعاليات دوري مستقبل وطن بالمحافظات

انطلاقا من دور حزب مستقبل وطن المجتمعى تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، رئيس الهيئ البرلمانية للحزب ،زعيم الاغلبية.

دوري مستقبل وطن

و مصطفى حسنى امين بندر اول، و محمود خيرى، امين العمل الجماهيري و جمال دكرورى أمين الحزب ببندر ثاني الفيوم وسيد الطيب عضو هيئة مكتب المحافظة، و محمد عشري أمين تنظيم بندر ثاني ومحمد فكري أمين تنظيم بندر اول، ونصر كامل امين مساعد البندر واعضاء هيئة مكتب بندر الفيوم .

اسفرت المباراة عن فوز فريق نجوم اسبايكى بهدفين مقابل هدف واحد لفريق قحافة وبذلك صعد فريق نجوم اسبايكي للمركز الاول وقحافة للمركز الثاني، بينما حصل فريق نجوم الساحة على المركز الثالث.

وأشار النائب عبد القادر الجارحي، إلى أن البطولة تُعد هي الأضخم لاكتشاف المواهب الرياضية الشابة تفعيلًا للسياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن بالتركيز على الشباب وتشجيعهم واستثمار طاقاتهم، مشيرا الي حماس الشباب المشاركين بالبطولة.

‏يأتي ذلك إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن بتنظيم العديد من الفاعليات الرياضية للشباب لاكتشاف مواهبهم وتحقيق حلمهم، والعمل علي اكتشاف قطاعا كبيرا من المواهب التى لم يتم اكتشافها ودعمها حيث انة يمثل فرصه ذهبية لتحقيق حلم اى شاب لدية الموهبه الحقيقيةفى ممارسة رياضة كرة القدم. ‏