/647928/تعرف-على-الأماكن-الشاغرة-للمرحلة-الثانية-2021-في-التنسيق

قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بالإعلان عن الاماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم انعقاده امس الاحد.

الأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية 2021 في التنسيق دوت الخليج وجاءت هذه الاماكن بالنسبة لطلبة الشعبة العلمية كالتالي الطب البيطرى التمريض العلوم الزراعة الجامعات التكنولوجية الحاسبات والمعلومات الذكاء الاصطناعى الاقتصاد والعلوم السياسية الألسن الإعلام وباقي الكليات النظرية. وبالنسبة لشعبة الرياضيات بعض كليات الهندسة الحاسبات والمعلومات الذكاء الاصطناعى التخطيط العمرانى فنون جميلة عمارة الجامعات التكنولوجية الاقتصاد والعلوم السياسية الألسن الإعلام الإعلام وباقي الكليات النظرية. أما بالنسبة للشعبة الأدبية كليات التربية كليات الآداب نظام وانتساب كليات الحقوق نظام وانتساب كلية السياحة والفنادق كليات الخدمة الاجتماعية. الاماكن الشاغرة للمرحلة الثانية 2021 في التنسيق هذا وقال وزير التعليم العالى إن عدد الطلاب الذين تقدموا برغبات فى تنسيق المرحلة الأولى قاربو 119 ألف منوها إلى أن معدل الانخفاض فى الحدود الدنيا للمرحلة الأولى قارب 37.5 درجة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي من أجل اعلان إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2021. وأشار وزير التربية والتعليم أن الحد الأدنى للقبول لطلاب الشعبة الأدبية والذى سجل 83.9% بكلية سياسة واقتصاد و80.73% للألسن و 79.45% للإعلام. و78.29% للآثار وكلية الفنون الجميلة سجل الحد الأدنى 67.8%.

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