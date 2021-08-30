دليل تنسيق المرحلة الثانية 2021 لشعبتي علمي علوم والشعبة الأدبية

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، ونسب ودرجات القبول في تنسيق 2021 للشعبة علمي علوم والأدبية، كما وأعلن عن أسماء الكليات التي بها اماكن الشاغرة لطلاب الثانوية العامة ضمن المرحلة الثانية.

الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الثانية 2021

أعلن خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد انتهاء فاعليات إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، عن قبول طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة، بحد أدنى 62.7% للشعبة العلمية بفرعيها علمي علوم والرياضيات، و58% للشعبة الأدبية.

ويبدأ تنسيق المرحلة الثانية 2021 اعتبارًا من الثلاثاء القادم، ويستمر حتى يوم السبت الذي يليه لمدة 5 أيام، وتعلن النتيجة من خلال رابط تنسيق المرحلة الثانية خلال 72 ساعة من انتهاء التقديم. وجدير بالذكر أنه تصل اعداد طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوي العام 243 ألف طالب وطالبة.

الأماكن الشاغرة في الكليات لطلاب المرحلة الثانية

أعلن عبدالغفار عن وجود أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2021, من حاملي شهادة الثانوية العامة ليكون كما يلي:

الاماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية شعبة علمي علوم:-

الطب البيطري.

التمريض.

العلوم.

الزراعة.

الجامعات التكنولوجية.

الحاسبات والمعلومات.

الذكاء الاصطناعي.

الاقتصاد والعلوم السياسية.

الألسن.

الاماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية شعبة الرياضة:-

بعض كليات الهندسة.

الحاسبات والمعلومات.

الذكاء الاصطناعي.

التخطيط العمراني.

فنون جميلة عمارة.

الجامعات التكنولوجية.

الاقتصاد والعلوم السياسية.

الألسن.

الاماكن المتاحة لطلاب المرحلة الثانية الشعبة الأدبية

– كليات التربية.

– كليات الأداب (انتظام وانتساب).

– كليات الحقوق (انتظام وانتساب)

– السياحة الفنادق.

– الخدمة الإجتماعية.

وصرح وزير التعليم العالي إلى أن الأماكن التي قد اكتملت في الكليات خلال المرحلة الأولي، وليس لها إمكان في تنسيق المرحلة الثانية 2021, من الثانوية العامة هي كليات الطب البشري والصيدلة والأسنان.