البابا تواضروس يرأس صلوات جنازة الأنبا بطرس فى الكاتدرائية المرقسية

جدة - نرمين السيد - شهدت الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية فى العباسية، فى الثانية عشرة منتصف ظهر اليوم، صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا بطرس أسقف إيبارشية شبين القناطر، الذى رقد فى الرب أمس.





وصلى قداسة البابا تواضروس الثانى صلوات التجنيز بمشاركة 34 من أحبار الكنيسة، ومجمع كهنة إيبارشية شبين القناطر، وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان وأعداد كبيرة من شعب شبين القناطر، وجرت ترتيبات الصلاة كافةً وسط إجراءات احترازية دقيقة، قامت على تطبيقها فرق الكشافة.

وتنيح نيافة الأنبا بطرس مساء أمس عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد صراع مع المرض، وبعد 12 سنة أسقفًا سبقتها 31 فى الرهبنة.

وألقى قداسة البابا كلمة قدم خلالها التعزية فى نياحة الأب الأسقف الجليل الراحل، لمجمع كهنة إيبارشيته وشعبها، مشيدًا بسيرته الفاضلة، التى تميزت بالعطاء والهدوء والالتزام والأمانة.

شارك فى الصلاة من أحبار الكنيسة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا بطرس الأسقف العام، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، والأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس، والأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، والأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا بمريوط، والأنبا مكاريوس أسقف المنيا، والأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بسوهاج.

كما شارك الأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه بالأسكندرية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا فام أسقف شرق المنيا، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.