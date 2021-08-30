/647914/مجلس-الأهلي-ووزير-الرياضة-ومحافظ-القاهرة-يفتتحون-جراج-فرع-النادي-بمدينة-نصر

يفتتح اليوم مجلس إدارة نادي الأهلي ، برئاسة محمود الخطيب، وبصحبته الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جراج فرع النادي بمدينة نصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أقيم الجراج على مساحة كبيرة، ويستوعب 1000سيارة تقريباً، وهو ما يمثل إضافة حقيقية للعملية الإنشائية التي شهدها فرع النادي خلال الفترة الماضية.

وقد أبدت هذه الشركة تعاوناً كبيرًا مع إدارة الأهلي لإنهاء هذا المشروع لخدمة أعضاء النادي، وإنهاء أزمة تكدس السيارات التي تواجه الأعضاء منذ سنوات طويلة.

يذكر أنه منذ تولى مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب المسئولية بدأ العمل على إنجاز هذا الملف بالتواصل مع الجهات المعنية، التي لاقى منها النادي تعاونًا للانتهاء من هذا المشروع.

حسام حسن

أعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

نجح أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في إتمام التعاقد رسميًا مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وذلك بعد نجاح المفاوضات مع نادي برايتون الإنجليزي خلال الفترة السابقة.

وكشف مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسمياً مع بيرسي تاو، وأكد أن الأهلي أنهى كافة الإجراءات، سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة ووقع على كافة الأوراق اللازمة.

ومن المفترض أن يشارك اللاعب في التدريبات خلال الفترة القادمة، استعدادا للمشاركة مع الفريق بداية من الموسم الجديد.