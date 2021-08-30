

جدة - نرمين السيد - وبحث سامح شكرى‬⁩ معه سبل تحريك مختلف مسارات الملف الليبى، والدفع قدمًا بتحقيق تسوية سياسية شاملة تصون مقدرات الشعب الليبى، وتلبى تطلعاته فى الاستقرار والنماء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى‬⁩ يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ⁧‫ليبيا‬⁩ تحقيق تسوية سياسية بالبلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.