صور.. التنمية المحلية: الدولة تسعى لاستعادة الوجه الحضارى لمدينة الأقصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال متابعة شعراوى يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، المشروعات الجارية لتطوير المحيط الحيوى لطريق المطار والمناطق المحيطة بالمعابد وطريق الكباش، تمهيدا لافتتاحه فى احتفالية كبرى سيتم إقامتها بالأقصر وذلك فى ضوء الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذا المشروع القومى وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية - فى بيان اليوم - أن جولة وزير التنمية المحلية بدأت بتفقد طريق المطار والجداريات المواجهة للبوابات بطول الكورنيش، وتفقد أعمال التطوير للنافورة القائمة وإنشاء الميادين فى مسار الطريق.

ووجه وزير التنمية المحلية - خلال الجولة - بضرورة الالتزام الشديد بالجدول الزمنى لتنفيذ كافة المشروعات الجارية لسرعة الانتهاء منها وفقا للخطط التى تم وضعها، فضلا عن توحيد ألوان دهان المنازل على طريق الكباش وألوان أعمدة الانارة والتنسيق الجمالى والحضارى لكافة الأعمال الإنشائية الجارية.



كما وجه شعراوى بالاهتمام بأعمال الهوية البصرية فى جميع الأعمال الخاصة بطلاء المنازل والواجهات والميادين والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار فيما يخص الألوان، مطالبا بإعداد تقرير متابعة يومى بالمعدلات التنفيذية لتنفيذ المشروعات المستهدفة لعرضها على رئيس الوزراء.

وشدد الوزير على ضرورة رفع أى اشغالات وعدم السماح بأى تعديات موجودة على طريق الكباش وتوحيد شكل اللافتات المطلة على الطريق مع وضع العلامات الإرشادية والمرورية بالشكل اللائق والملائم لما التصور المتكامل للمشروع.

وقال المستشار مصطفى ألهم إنه تم التعاقد مع شركة متخصصة من خلال جهاز التعمير للقيام بأعمال الزراعة والتشجير والتجميل للطريق بالكامل، مشيرا إلى أنه يتابع بصورة يومية مع الشركات واستشارى المشروع كافة الأعمال المنفذة للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة لجعل هذا الطريق مزار سياحى ومكسب للسياح من جميع دول العالم والمترددين من المصريين.

وأكد محافظ الأقصر، أنه يتم تنفيذ الخطة لطريق الكباش ضمن رؤية فنية تستهدف إضفاء هوية موحدة لمدينة الأقصر بكاملها، باعتبارها مدينة سياحية مع تنفيذ أعمال الإنارة على جانبى الطريق بما يتيح الزيارة ليلا، إلى جانب استكمال أعمال الرصف حتى نهاية طريق الكباش، على النحو الذى يحقق المظهر الحضارى المميز لهذا الموقع الأثرى.

وعقب الجولة توجه وزير التنمية المحلية إلى مقر محافظة الأقصر ةعقد اجتماعا مع المستشار مصطفى ألهم وقيادات المحافظة بحضور اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير وقيادات وزارة التنمية المحلية، وممثلى الشركات المنفذة للمشروعات والاستشارى الخاص بالمشروع، واستمع شعراوى إلى المخطط التنفيذى للمشروع بالكامل وكافة الأعمال التى سيتم تنفيذها ومعدلات التنفيذ.

ووجه شعراوى بضرورة ضغط الجدول الزمنى ومراحل التنفيذ والعمل على مدار 24 ساعة ليتم الانتهاء من كافة الأعمال فى الأول من شهر أكتوبر المقبل، مطالبا بمضاعفة أعداد العمال والمقاولين والمشرفين العاملين فى المشروعات.

وتعهدت الشركات المنفذة بالانتهاء من كافة المشروعات فى التوقيتات المحددة ووفقا لأفضل المعاييرالمتفق عليها لتظهر مصر فى أفضل صورة أمام جميع دول العالم.

وفى ختام الجولة، اطمأن وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر أعمال التشطيبات النهائية لمقر الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

شارك فى الجولة محمد عبدالقادر نائب المحافظ واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير مبادرة حياة كريمة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة وجهاز التعمير.