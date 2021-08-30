فيديو.. برومو برنامج مودة للحفاظ على الأسرة المصرية

جدة - نرمين السيد - بدأ المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، فى إجراء مقابلات شخصية لمجموعات من مكلفات الخدمة العامة بمختلف المحافظات، بهدف اختيار فريق من الكوادر التدريبية بكل محافظة، لتطبيق تدريب مودة بين زميلاتهن من المكلفات.





وأوضح بيان صحفى، أن المشروع نسق مع إدارة الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعى لاختيار مجموعة بكل محافظة وفقًا لمعايير محددة تتفق مع طبيعة المهام المطلوبة. وتستند المقابلات على أسس علمية فى تقييم الكوادر المتقدمة من خلال استمارة تعمل على قياس 3 جوانب أساسية، جوانب معرفية، ومهارية، وسلوكية مرتبطة بعملية التدريب.

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