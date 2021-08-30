تعرف علي آخر تطورات أزمة جنش مع الزمالك

كشف مصدر خاص داخل نادي الزمالك، تفاصيل جلسة إدارة نادي الزمالك مع محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك والتي كان من المقرر عقدها بالأمس.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وأبلغ مسؤولو نادي الزمالك جنش ووكيله أحمد يحيى، بضرورة عقد جلسة لحل أزمته مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.

وأكد المصدر أن الجلسة تم تأجيلها بعد أن كانت ستُعقد أمس الأحد بمقر نادي الزمالك ، و السبب يعود إلى انشغال اللجنة بحل أزمة قائد الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا" مع مسئولي اتحاد الكرة المصري.

وستثعقد جلسة بين مسئولي الزمالك وجنش، خلال الأيام المقبلة من أجل إغلاق هذا الملف وعودة اللاعب للمشاركة في التدريبات مرة أخرى بعد استئناف الفريق الأبيض لتدريباته.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم،" الفرنسي كارتيرون يرفض استمرار محمود جنش داخل صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة”.

موعد مباراة الأهلي أمام الجونة.. والقنوات الناقلة

وتابع، " حتي تلك اللحظة لا يوجد عروض رسمة لمحمد الشناوي ، ولا توجد خلافات بين الأهلى وعمرو السولية وعلى معلول فى ملف تمديد عقودهم، بينما المارد الأحمر سوف يعلن قريبا موعد تمديد عقودههم”.

ووأصل:” "الأهلى استقر على قيد خماسى تحت السن وهم عمار حمدى وأحمد عبد القادر ومصطفى شوبير وفهد جمعة وكريم فؤاد، وفى حال تفكير مصطفى شوبير فى الخروج عن طريق الإعارة لرغبته فى المشاركة فإن الأهلى يفكر فى تمديد عقده أولا".

وأختتم قائلاً " الأهلي يدرس ضم مهاجم من ضمن ثلاثة أسماء معروضة، كما ينظم الأهلى احتفالية ضخمة للاحتفال بالنجمة العاشرة".

فاز الأهلي في المباراة الأخيرة في الدوري على المصري بأربعة أهدافٍ لهدفين، وأصبح رصيده 72 نقطة في المركز الثاني، ويحتاج للفوز في المباراة القادمة وانتظار هدية من الإنتاج الحربي بالتعادل أو الفوز على الزمالك، لإبقاء الأمل الضعيف في الفوز باللقب.

يحتل نادي الجونة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، وسيدخل المباراة دون ضغوط تمامًا، حيث أنه بعيد تماما عن مراكز الهبوط.