/647909/رئيس-هيئة-النيابة-الإدارية-يستقبل-رئيس-المحكمة-الدستورية-العليا

استقبل عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم الإثنين الموافق ٣٠ / ٨ / ٢٠٢١، بمقر رئاسة النيابة الإدارية، المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا وبصحبته، وفد رفيع المستوى من السادة المستشارين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة تقلد منصبه الرفيع كرئيس لهيئة النيابة الإدارية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية استقبال رئيس هيئة النيابة الادارية المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا

العدالة المصرية

وقد أعرب المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية في مكافحة الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة وترسيخ دولة القانون.

ومن جانبه، عبر المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن بالغ امتنانه وتقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيساً وأعضاءً، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به المحكمة، والتي تشرف بكونها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم وما تؤديه من دور بارز في إعلاء المبادئ الدستورية وضمان الحقوق والحريات وحماية المكتسبات الدستورية.