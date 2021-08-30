/647908/داخل-دار-الأيتام--القبض-على-4-متهمين-بالإتجار-فى-المواد-المخدرة

واصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، إستهداف تجار بيع المخدرات في محيط دار الأيتام فى مدينة 6 أكتوبر، وتمكنت من ضبط 4 متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة.

دوت الخليجيرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط تجار المخدرات بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، اتجار بعض العناصر الإجرامية في المواد المخدرة، مُتخذين من دار لرعاية الأيتام مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، فى دائرة قسمي شرطة «أول وثان أكتوبر».

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم تكوين عدة حملات أمنية برئاسة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد فوزي عامر مفتش المباحث وأسفرت عن ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما “فرد محلى وعدد من الطلقات المستخدمة لهذا الفرد وكمية من مخدر الهيروين”، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي.

وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات أمنية

وتواصل وزارة الداخلية فى شن الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة فى باقى المحافظات.

جاء ذلك فى اطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، وإحباط مخططات تلك العناصر الإجرامية؛ للإضرار بأمن و سلامة المجتمع المصري.