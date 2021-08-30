تغطيات إخبارية مع ريهام سعيد| مدبولي يتفقد مصنع إنتاج اللقاحات بمُجمع مصانع "فاكسيرا" بـ 6 أكتوبر.. وزيرة الصحة : فاكسيرا أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط

/647918/تغطيات-إخبارية-مع-ريهام-سعيد-مدبولي-يتفقد-مصنع-إنتاج-اللقاحات-بمجمع-مصانع-فاكسيرا-بـ-6-أكتوبر-وزيرة-الصحة--فاكسيرا-أكبر-مصنع-لإنتاج-اللقاحات-في-الشرق-الأوسط

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل النشرة الإخبارية مع صباح دوت الخليج

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب تفقد مصانع فاكسيرا للقاحات بمدينة 6 أكتوبر، أن الدولة وضعت خطة صارمة لتوفير اللقاحات، موضحا أنه تم رصد تهاون شديد من قبل المواطنين فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وأوضح فى مؤتمر صحفي ، أن هناك خطة كبيرة لإعطاء اللقاح للعاملين بالمدارس والطلاب والمعلمين قبل بداية العام، مؤكدا أن المصنع يهدف لإنتاج 3 ملايين جرعة يوميا، موضحا أنه بنهاية شهر نوفمبر القادم سيتم البدء فى تشغيل المصنع.

وقال إن المصنع يهدف لإنتاج مختلف اللقاحات لعلاج الأمراض، موضحا أن المشروع يهدف لإنتاج 8 لقاحات رئيسية كما أوضحت الدكتورة هالة زايد أن الطاقة الإنتاجية لمصنع لقاحات فيروس كورونا بمجمع فاكسيرا تصل إلى 24 ألف عبوة في الساعة الواحدة، ليكون بذلك أكبر مصنع لإنتاج لقاحات فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أنه من المتوقع أن يصبح المجمع مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات وتصديرها للدول الأفريقية بهدف توطين صناعة اللقاحات في القارة الأفريقية.

وتعد مصانع شركة فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر أكبر مجمعًا لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وستساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع مختلف الشركات المُنتجة للقاحات في العالم. ويتضمن المصنع خط إنتاج و8 معامل مركزية للرقابة على الأمصال واللقاحات المُنتجة، ومجمع ثلاجات مركزي يسع لتخزين 150 مليون جرعة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة من اللقاحات في اليوم.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021 إلى السبت المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 30 أغسطس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة

أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب مع عودة التداول، حالة من التذبذب في نطاق ضيق، وذلك بعد حالة الاستقرار عند الارتفاع التي شهدتها أسعار الذهب عالميا، ومحليا، خلال يومى السبت والأحد.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا تراوح بين 903 و905 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر تراوح بين 790 و792 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا تراوح بين 677 و679 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب تراوح ما بين 6320 و6328 جنيها، ويتوقع الخبراء تغيرات جديدة فى الأسعار خلال اليوم .