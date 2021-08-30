استعدادا للدراسة.. التعليم تطالب المدارس بتطبيق إجراءات كورونا الوقائية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار خطة الدولة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين ورفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشار المرض واتخاذ كافة الاحتياطات مع الاستعداد لبداية العام الدراسى الجديد، يجب الاستمرار فى تطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية للوقائية من فيروس كورونا على جميع المنشآت التعليمية.

وتابعت الوزارة فى خطاب لها: اتباع كافة التعليمات والإرشادات الواردة بخطة وزارة الصحة والسكان للوقائية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية والدليل الارشادى لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ كافة إجراءات التعقيم والتنظيف بشكل دورى مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة، مع الإبلاغ الفورى عن أى حالة اشتباه فى الإصابة بالفيروس بين أى من العاملين أو الطلاب.

وشددت الوزارة على ضرورة التنسيق التام مع مديرية الصحة فى كل محافظة، مع الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة "105"، لجميع الاستفسارات عن فيروس كورونا أو طلب الخدمة الطبية العاجلة فى حالة ظهور أى أعراض مرضية داخل أى منشأة تعليمية تابعة للمديريات، علما بأن التعليمات والاجراءات الوقائية يتم نشرها وتحديثها بشكل دورى على الموقع الرسمى لوزارة الصحة.