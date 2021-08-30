وزير التنمية المحلية يصل إلي الأقصر لمتابعة تنفيذ مشروعات إحياء طريق الكباش

وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية منذ قليل إلي محافظة الأقصر لمتابعة تنفيذ المشروعات المرتبطة بإحياء طريق الكباش تمهيداً لافتتاحه في احتفالية كبري سيتم اقامتها بالأقصر ، وذلك في ضوء اهتمام السيد رئيس الجمهورية بهذا المشروع القومي وتنفيذاً لتوجيهات للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وكان في استقبال اللواء محمود شعراوي عقب وصوله كل من المستشار مصطفي ألمهم محافظ الأقصر ومحمد عبدالقادر نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

يشارك في زيارة وزير التنمية المحلية للأقصر كل من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور ولاء جاد الكريم مدير مبادرة حياة كريمة و عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.