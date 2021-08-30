رسمياً.. مانشستر سيتي يجدد عقد روبن دياز 6 مواسم

/647905/رسميا-مانشستر-سيتي-يجدد-عقد-روبن-دياز-6-مواسم

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ونشر السيتي بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي قائلاً "وقع روبن دياز عقدًا جديدًا مدته ست سنوات مع مانشستر سيتي، وذلك بعد انضمامه من بنفيكا فى سبتمبر الماضى، فإن صفقة دياز الجديدة ستبقيه فى النادى حتى صيف 2027".

وتابع"وصل اللاعب 24 عامًا إلى ملعب الاتحاد قادماً من بنفيكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وكان له تأثير فورى من خلال فطنته الدفاعية وجودته الفنية وعقلية الفوز التى أثبتت جميعها عناصر أساسية في موسم رائع لاول مرة لسيتي."

وأضاف البيان "واصل خوض 50 مباراة في جميع المسابقات، وسجل مرة واحدة حيث رفع فريق بيب جوارديولا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز واحتفظ بكأس كاراباو وكذلك الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى على الإطلاق".

وواصل البيان، "كما تم الاعتراف بأهمية دياز الفردية من خلال فوز اللاعب البرتغالي الدولي بجائزة أفضل لاعب في اتحاد كتاب كرة القدم، بالإضافة إلى ذلك ، تم التصويت على دياز كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولاعب الاتحاد لهذا الموسم ، وفي الأسبوع الماضي تم إعلانه أيضًا كمدافع دوري أبطال أوروبا 2020/21 لهذا الموسم."

وصرح دياز: "أنا سعيد جدًا بتوقيع الصفقة الجديدة، لقد استمتعت بكل دقيقة من وقتي في سيتي منذ انضمامي العام الماضي."

وكان روبن دياز قد انضم لصفوف مانشستر سيتي في صيف 2020، قادما من نادي بنفيكا، في صفقة كبيرة حيث دفع السيتي للنادي البرتغالي 68 مليون يورو نظير الحصول على خدماته. وإجمالاً شارك روبن دياز في 50 مباراة مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، وسجل هدفا وحيدا.

اكتسح مانشستر سيتي منافسه فريق أرسنال، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهم اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز أهداف مانشستر سيتي كل من:

سجل الهدف الأول إيلكاي جوندوجان في الدقيقة الـ 7 من عمر المباراة، ثم أحرز فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة الـ 12، وقبل انتهاء الشوط الأول سجل جابرييل جيسوس الهدف الثالث في الدقيقة الـ 43، ثم سجل رودريجو هيرنانديز الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم الأهداف فيران توريس بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة الـ 84 من زمن المباراة.