أتليتكو مدريد يعلن إصابة «سواريز»

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في بيان رسمي صباح اليوم الإثنين، إصابة نجم الفريق الأوروجوياني لويس سواريز.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وقال أتلتيكو مدريد في البيان الرسمي: “يعانى لويس سواريز من آلام قوية وانزعاج شديد في الجزء الخلفي من ساقه اليسرى، سواريز سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية في الساعات القليلة المقبلة، للكشف عن مدى هذه الآلام والانزعاج”.

وكان سواريز قد غادر مباراة أتلتيكو مدريد ضد فياريال، أمس الأحد، دون استكمالها في الدقيقة 70 من عمر اللقاء بسبب إصابته بعدما نجح في إحراز الهدف الأول لصالح فريقه.

انتهت مباراة أتليتكو مدريد ونظيره فريق فياريال، بنتيجة 2/2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

تمكن فريق أتليتكو مدريد من خطف الهدف الثاني لهم في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

تشكيل أتليتكو مدريد

في حراسة المرمى :أوبلاك

في خط الدفاع :هيرموسو – خيمينيز – سافيتش – تريبيير- كاراسكو

في خط الوسط :ليمار – كوكي – يورينتي

في خط الهجوم :سواريز – كوريا

تشكيل فياريال

في حراسة المرمى: رولي

في خط الدفاع: استوبينان - ماندي - ألبيول - فويث

في خط الوسط: ألبرتو - كابوي - تريجيروس - ييرمي

في خط الهجوم: ديا - جيرارد

نجح فريق برشلونة في الفوز علي نظيره فريق خيتافي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم ، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، على ملعب الكامب نو.

فوز برشلونة

حقق فريق برشلونة الفوز في أول مبارياته في الدوري الإسبباني الممتاز على حساب ريال سوسيداد بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الأولى من بطولة الدور الإسباني، على ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتلوني.

نجح الإسباني جيرارد بيكيه في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في غياب ميسي في أول لقاء رسمي للفريق مع ريال سوسيداد في الدقيقة التاسعة عشر من عمر المباراة، من خلال تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لبرشلونة عن طريق ممفيس ديباي بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها المدافع المتقدم جيرارد بيكيه برأسية متقنة وضعت الكرة داخل شباك الحارس أليكس روميرو.

سجل مارتين برايثوايت الهدف الثاني لفريق برشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع للشوط الأول من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق فرينكي دي يونج إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مارتن برايثوايت برأسية مباشرة قوية سكنت شباك الحارس أليكس روميرو.

مبارتين برايثوايت

عاد مارتين برايثوايت بالهدف الثالث لفريقة والثاني له في المباراة في الدقيقة الـ 59 من عمر المباراة من خلال هجمة منظمة من لاعبي برشلونة على الجبهة اليسرى أنهاها جوردي ألبا بعرضية قوية متوسطة الإرتفاع أبعدها الحارس أليكس روميرو بشكل سئ للغاية أدى إلى وصول الكرة لأقدام مارتن برايثوايت الذي استقبلها بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.