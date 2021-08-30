/647903/اتحاد-الكرة-إيقاف-شيكابالا-مؤقت-لحين-الفصل-فى-التظلم

أعلن اتحاد الكرة صباح اليوم الإثنين، بياناً رسمياً، وذلك بعد قرر إيقاف محمود شيكابالا لاعب الزمالك لمدة 8 شهور.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد على أن احترامه وتقديره لجميع الأندية كان ولا يزال أحد الأركان الرئيسية التي يقوم عليها عمله، كما أنه يقف على مسافة واحدة من كل منها ، وأن جميع قراراته وفق ذلك تنبع من الصالح العام ووفق لوائح معروفة وآليات موضوعية تتضمن لأي طرف التظلم من أي من هذه القرارات أو الاستئناف عليها طبقا للقواعد المعمول بها.

ومن منظور العدالة التي يحرص عليها الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تتسع هذه الآلية لتضمن للمتظلم من القرار أو المستأنف أن يكون الإيقاف بشكل مؤقت لحين الفصل في تظلمه، إما بتأييد القرار محل التظلم أو تخفيف ما ورد فيه أو الغائه بالكلية.

أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي، توقيع عقوبة على شيكابالا، وذلك بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

الزمالك والبنك الاهلي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء ختام الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس الجديد.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

وشهد الشوط الأول بين الفرقين على العديد من الهجمات والضغط من قبل الفرقين، ودفاعات البنك التي واجهة سيول هجمات بطل الدوري للنسخة الجارية بكل قوة وثبات.

وتقدم الزمالك في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 عن طريق أيمن حفني بالهدف الأول، وعاد البنك بهدف التعادل في الدقيقة الـ 84 عن طريق كريم بامبو.

ليختتم نادي الزمالك منافسات الدوري المصري الممتاز برصيد 80 نقطة، ويتوج بالبطولة، بفارق اربع نقاط على وصيف الدوري النادي الاهلي.