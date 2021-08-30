/647900/نيفين-الانطوني--حياة-كريمة-أعادت-صياغة-المشهد-الطبي-والصحي-فى-مصر

أكدت الدكتورة نيفين جورج الأنطوني، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مستهل عام 2019 أعادت صياغة المشهد الطبي والصحي بمصر.

دوت الخليج يرصد تعليق نيفين الانطوني بشأن حياة كريمة

حياة كريمة

وأوضحت النائبة نيفين جورج الانطوني، عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع الصحة في مصر شهد طفرة كبيرة في ظل تلك المبادرة، التي استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً في جميع المحافظات لتقديم جميع الخدمات الطبية، ومنها العمليات الجراحية المختلفة، فضلاً عن العمل على تطوير كافة المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي.

المشروع القومي لتنمية الاسرة

وأشادت النائبة نيفين الانطوني، بجهود المبادرة لتطوير وحدات طب الأسرة، حيث عملت على انتشار القوافل الطبية التي تضم خدمات تنظيم الأسرة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الفحص لدعم صحة المرأة، فضلا عن تطوير 1373 مركزا طبيًا، بالإضافة إلى مبادرة 100 مليون صحة التي يستفيد منها أكثر من 90% من المواطنين.

واستشهدت عضو مجلس الشيوخ، بمحافظة الشرقية تحديداً، والتي شهدت رفع لكفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي في 41 قرية من قرى مركز الحسينية و740 عزبة، كما أقيمت بها العديد من المنشآت التعليمية والشبابية، بالإضافة إلى إنشاء 3 نقاط إسعاف و 7 وحدات صحية وتطوير20 وحدة صحية أخرى بتكلفة إجمالية قدرها 74 مليون جنيه.