/647898/أسامة-عباس-يكشف-حقيقة-منشوره-أنا-عايش-وعاوز-أشتغل

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وفي الساعات القليلة الماضية، منشور على حساب بحمل اسم الفنان أسامة عباس بموقع تويتر، يناشد به المنتجين بأخذه في أي عمل بطريقة مؤثرة.

دوت الخليج يكشف حقيقة بحث أسامة عباس عن عمل

وجاء هذا المنشور على النحو الأتي: “لو المنتجين مش معتبريني عايش فأنا عايش وعاوز اشتغل"، مصحوبا بصورة الفنان أسامة عباس.

حقيقة بحث أسامة عباس عن عمل

وخرج الفنان أسامة عباس ليوضح حقيقة منشور بحثه عن عمل من خلال إحدى التصريحات الصحفية، مشيرا إلى أنه لا يملك أي حسابات على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأن ما كل ما حدث هراء: “ دي قلة ادب ولأ مش حسابي على فيسبوك”.

وأضاف أسامة: “الشخصية اللي كتبت كده مش محترمة ولم تحترم شخصيتي وهذا هراء، ولم أطلب عملًا من أحد فأنا لم أشارك خلال الفترة الماضية في أعمال نظرًا لأن المعروض علّي لم يناسبي”.

أبرز المعلومات عن أسامة عباس

يذكر أن الفنان الكبير أسامة عباس وُلد فى 22 سبتمبر من عام 1939، وأصبح أحد كبار النجوم القادرين على تجسيد الخير والشر والكوميديا والتراجيديا بنفس القوة، فأبدع فى أدوار الشر ومنها دوره فى المسلسل الشهير "أبنائي الأعزاء شكرًا".

كانت بدايته بالتمثيل في عام 1964 استطاع أن يمزج بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية، وأن يتسع لنفسه مساحة واسعة بين الشخصيات على الشاشة، برع أسامة عباس في دور اسماعيل باشا المفتش في بوابة الحلواني، وانضم في أواخر حقبة الستينات إلى فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وشارك معهم في عدة مسرحيات، منها (طبيخ الملائكة، أحدث امرأة في العالم، فندق الأشغال الشاقة، جوليو ورومييت)، ثم انضم لفرقة المدبوليزم، وشارك في عروضها بين عامي 1975 و1979. عمل بشكل مكثف في الدراما التلفزيونية، ومن مسلسلاته (رحلة السيد أبو العلا البشري، دموع في عيون وقحة، بوابة الحلواني، رأفت الهجان، أوبرا عايدة).