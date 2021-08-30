/647889/أمن-الغربية-يكثف-جهوده--للعثور-على-طفل-المحلة-المختطف-وضبط-الجناة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، اليوم الإثنين، جهودها لكشف غموض واقعة اختطاف الطفل زياد البحيري ٨ سنوات، من أمام أحد محلات البقالة بمدينة المحلة الكبرى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اختظاف طفل الغربية

طفل المحلة

جاء ذلك تحت إشراف اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، حيث تم مراجعة كاميرات المراقبة بمحل البقالة الذي شهد الواقعة وكذلك عدد من كاميرات المراقبة بطريق المحلة المنصورة ومدينة المحلة الكبرى للوصول إلى الجناة وتم تحديد هوية السيارة المستخدمة في الحادث واتضح انه مبلغ بسرقتها من قبل.

وتم إعادة مناقشة والد الطفل المختطف للتأكد من وجود خلافات بينه و بين آخرين من عدمه حيث أكد عدم وجود ثمة خلافات بينه وبين أحد وعدم اتهامه لأي شخص بمحاولة اختطاف نجله وانتشرت فرق البحث الجنائي بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والمنوفية والدقهلية بحثا عن الجناة في الحادث وإمكانية الوصول إلى الطفل المختطف وتم نشر صور له بأقسام الشرطة ولم تتلق أسرة الطفل أي اتصالات من الخاطفين منذ ارتكاب الحادث.

فيما أصيبت والده الطفل بصدمة عصبية، جراء ما تعرض له طفلها أثناء الحادث و محاولتها إنقاذه من بين يدي الخاطفين أفقدتها القدرة على الكلام حيث كانت ستسقط صريعة دهسا بسيارتهم أثناء فرارهم بها.

وتوافدت أسرة وأقارب الطفل المختطف، على منزله وسط تواجد أمني مكثف من رجال الشرطة.

وكان مالك محلات محل بقالة بالطريق الدائري بطريق "المحلة الكبرى-المنصورة" بنطاق محافظة الغربية، شهد واقعة اختطاف طفل في العقد الأول من عمره، من جانب شخصين مجهولين استخدموا سيارة ملاكي لارتكاب الجريمة وفروا هاربين على حد وصف أسرته.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لضبط المتهمين وإعادة الطفل لأسرته.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عبر صفحات وجروبات عديدة، صور ومقطع فيديو للارتكاب واقعة خطف طفل من أحضان والدته أثناء وقوفها بمحل بقالة بنطاق مدينة المحلة.

شهود العيان

وأكدوا شهود عيان أمام رجال البحث الجنائي، بقيام شخصين ملثمين، بخطف الطفل تحت تهديد الأسلحة البيضاء داخل سيارة ملاكي والهروب به، وكادت أن تدهس السيارة أمه، أثناء محاولتها منعهم من اختطاف الطفل حيث سقطت على الأرض وفر المتهمين هاربين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق في الحادث، وأمرت بتفريغ كاميرات مراقبة وقررت سرعة ضبط الجناة مرتكبي الحادث الهاربين.