/647888/رونالدو-يجتاز-الكشف-الطبي-للإنتقال-لـمانشستر-يونايتد

اجتاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الإثنين، الكشف الطبي تمهيداً لإنتقاله لناديه الأسبق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن رونالدو اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له في لشبونة بنجاح، تمهيدًا لانتقاله إلى مانشستر يونايتد.

وأوضحت أن مانشستر يونايتد أتم الاتفاق على الشروط الشخصيةو سيوقع على عقد لمدة موسمين، مقابل 15 مليون يورو (12.87 مليون جنيه إسترليني)، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو أخرى (6.86 مليون جنيه إسترليني) كمتغيرات.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن رسميًا، الجمعة الماضي، توصله لاتفاق مع نادي يوفنتوس الإيطالي بشأن ضم رونالدو.

يذكر أن تلك لم تكن المرة الأولي لتمثيل رونالدو للمان يونايتد حيث لعب رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد لمدة 6 سنوات، منذ عام 2003 وحتى 2009 قبل رحيله لريال مدريد.

تعرف على موعد ظهور كريستيانو رونالدو بقميص مانشستر يونايتد

أعلن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أمس الجمعة، ضم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بعقد لمدة عامين قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

لن يشارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه الجديد مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل أمام ولفرهامبتون واندرارز.

وسيكون أول ظهور لكريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد مواجهة مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل في مواجهة نيوكاسل يونايتد.

ومن المنتظر أن ينتظم رونالدو في تدريبات فريقه الجديد عقب اجتياز الكشف الطبي لبدأ مشاركته في المباريات.

وقد يغيب بنسبة كبيرة صاحب الـ 36 عاماً عن مواجهة اليونايتد أمام واتفورد غداً الأحد في الجولة الثالثة من البريميرليج.

رحلة كريستيانو رونالدو

وكان رونالدو قد انتقل إلى صفوف يوفنتوس قادما من ريال مدريد الإسباني في صيف 2018 مقابل 117 مليون يورو.

وبدأ صاروخ ماديرا مسيرته الاحترافية مع سبورتينج لشبونة البرتغالي، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2003، حيث قضى معه 6 سنوات قبل رحيله إلى ريال مدريد في صيف 2009 مقابل 94 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم آنذاك.

تفاصيل عقد رونالدو مع مانشستر

حصل مانشستر يونايتد على توقيع رونالدو بعقد يمتد لموسمين مقبلين.

يذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لعب في صفوف مانشستر يونايتد في الفترة من عام 2003 حتى عام 2009.

تصريحات مدرب يوفينتوس

وأكّد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس أن رونالدو أخبره برغبته في الرحيل عن يوفنتوس.

وأضاف: "رونالدو أخبرني بالأمس أنه لم يعد لديه أي نية للعب ليوفنتوس، لذلك لن يكون متواجداً في مباراة الغد".

وتابع: "علينا أن نشكر رونالدو على ما قدمه، كان مثال جيد للشباب، أعود وأكرر يجب أن نستمر".

وأكد مراسل قنوات بي إن سبورتس في إيطاليا والمقرب من نادي يوفنتوس “حسين ياسين”، أن رونالدو لم يتدرب اليوم الجمعة، حيث ودع زملاؤه وغادر مركز تدريبات الفريق في تورينو.

وشهد المؤتمر الصحفي للإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الجمعة أجوبة بشأن ضم رونالدو لصفوف السيتي.

وقال غوارديولا: " أقول نفس الشيء، سيقرر كريستيانو المكان الذي يريد أن يلعب فيه، وليس مانشستر سيتي، وليس أنا، هناك أشياء كثيرة بعيدة"، ليعيد مسألة حسم الصفقة لرغبة رونالدو نفسه".