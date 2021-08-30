محافظ الجيزة: حملات تجريد وتخطيط مروري ومنع التعديات على حرم الطريق



- ضبط مركبات تلقى مخلفات ورتش بالطريق العام - حملة مكبرة لإعادة الانضباط للشارع - التصدي لتعديات المنشآت التجارية على حرم الطريق

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جوله مفاجئه لتفقد الحاله العامة بشارع الثلاثيني بحي العمرانية للوقوف علي مستوي النظافة والإشغالات والتأكد من عدم وجود تعديات أو مخالفات . حيث وجه محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بتنفيذ حملة مكبرة علي الشارع تشمل أعمال كنس وتجريد ودهان للبلدورات وإجراء تخطيط مروري لشارع الثلاثيني مع تكثيف دوريات عمل إدارات الإشغالات لضمان عدم تعدي المنشأت التجارية والمحال علي الطريق العام . وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات وكمائن ضبط المركبات التى تلقى بالمخلفات والرتش بنهر الطريق مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كما تفقد محافظ الجيزة الساحات الجاري إنشاءها أسفل محور الفريق كمال عامر بمناطق نصر الدين وشارع ترعة الزمر بنطاق حي العمرانية مشدداً علي الشركة المنفذة بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال والإنتهاء منها. وفي نفس الإطار وتنفيذاً لتكليفات محافظ الجيزة شن حي العمرانية حملة مكبرة علي شارع الثلاثيني أسفرت عن تنفيذ أعمال كنس وتجريد لشارع الثلاثيني ورفع المخلفات المتواجدة أعلي نفق نصر الدين وأمام مزلقان محطة سكة حديد الجيزة، بالإضافة إلى التحفظ علي عربة كارو بشارع خاتم مرسلين محملة بمخلفات صلبه وضبط والتحفظ علي تروسيكل لقيامه بإلقاء مخلفات علي ترعة الزمر أسفل المحور مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين . الجوله التي قام بها محافظ الجيزة رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام ومحمد نور رئيس حي العمرانية .

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