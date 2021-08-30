الحكومه تنفى تأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات ”ACI”

تأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" الذي يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل، ويستهدف تحويل العمل الجمركي إلى منظومة استباقية، مع إتاحة تطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق؛ بما ينعكس في خفض معدلات زمن الإفراج، والقضاء على البضائع المجهولة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" الذي يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل، ويستهدف تحويل العمل الجمركي إلى منظومة استباقية، مع إتاحة تطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق؛ بما ينعكس في خفض معدلات زمن الإفراج، والقضاء على البضائع المجهولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" الذي يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل، ويستهدف تحويل العمل الجمركي إلى منظومة استباقية، مع إتاحة تطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق؛ بما ينعكس في خفض معدلات زمن الإفراج، والقضاء على البضائع المجهولة، مُشددةً على أنه سيتم بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" اعتباراً من 1 أكتوبر 2021، دون أي تأجيل، مع عدم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، حيث يتم التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالنظام عبر الرابط التالي: "nafeza.gov.eg".

وفي سياق متصل، تم مد مهلة التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل، وذلك بهدف منح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة للتسجيل على النظام الجديد، بما يسهم في إنجاح النظام على نحو يساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، كما يتم تقديم عدد من المزايا التحفيزية وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين، لتحفيزهم على الانضمام لمنظومة "ACI"، ويتمثل أبرز تلك المزايا في تقديم خصم 50% من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية "نافذة" لمن يسجل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس 2021، و30% لمن يسجل في النصف الأول من سبتمبر 2021، و20% لمن يسجل قبل نهاية سبتمبر 2021، كما تم تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى منظومة "ACI"، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفوري للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات "ACID".

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