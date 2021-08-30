جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير أن "لم" تقطع أمر النفى، أى تجعله محسوما، مثل قولك: "لم يكتب"، فتكون بذلك نفيت أن يكون الشخص قد كتب، وهى تقلب معنى المضارع إلى المضى، أما "لما" فإنها تفيد توقع حدوث منفيها، أو احتمال توقع حدوث منفيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- ما الفرق بين لم ولما؟.. وزير الأوقاف يجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.