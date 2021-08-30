بطريرك الكاثوليك ينعى الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

جدة - نرمين السيد - وقال الأنبا إبراهيم إسحق فى بيانه: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، نقدم التعازى لقداسة البابا تواضروس الثانى فى انتقال نيافة الأنبا بطرس، أسقف شبين القناطر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، إلى السماء على رجاء القيامة بعد مسيرة حافلة بالتفانى والمحبة والعطاء، ونطلب من الله القدير أن يقبل روحه الطاهرة فى الفردوس السماوى، وأن يمنح أهل المنتقل والكنيسة الصبر والرجاء".



ويرأس البابا تواضروس الثانى بعد قليل صلاة جنازة الأنبا بطرس فى الكاتدراية المرقسية بالعباسية مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.