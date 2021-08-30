ابراهيم المصري لـ دوت الخليج: زيارة السيسي للعراق تؤكد مواقف القاهرة الثابتة تجاه الأمة العربية

/647890/ابراهيم-المصري-لـ-تحيا-مصر-زيارة-السيسي-للعراق--تؤكد-مواقف-القاهرة-الثابتة-تجاه-الأمة العربية

قال النائب اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، عضو مجلس النواب، أن مؤتمر بغداد جاء للتأكيد على دور مصر الريادى فى المنطقه عامة، واحتضانها لاشقاءها العرب، مشيرا إلي ان العالم يتغير ويجب ان يكون الوطن العربي قوة اقتصادية وأمنية .

زيارة السيسي لبغداد

واضاف وكيل دفاع النواب اللواء إبراهيم المصري في تصريحات لتحيا مصر أن مصر تؤكد على مواقفها الثابته تجاه الأمة العربية ولاتبخل فى مساندة اشقاءها، مشيرا إلي انه بالمتابعه موخرا نجحت مصر بمالديها من خبره فى الانفتاح بشكل اكبر على الدول العربية، وتبنى مشاكلها من الاخطار والمؤامرات التى تحاك بها وخاصة الدول التى بها توترات كبيره مثل ليبيا ولبنان وسوريا والعراق والسودان.

الأمن القومي العربي

وأكد اللواء ابراهيم المصري، عضو مجلس النواب، ان مصر تري انه لابديل عن وجود تكتلات قوية اقتصادية تكاملية فى ظل النظام العالمى الذى تغير واصبح هناك اكثر من قوى كبرى، مؤكدا علي انه ان الاوان ان تكون هناك تكتلات عربيه لمواكبة مفهوم الامن القومى العربى الجديد الرامى الى النهوض بالامة فى تلك الظروف الصعبه التى يمر بها العالم والوطن العربى خاصة .

وقال وكيل دفاع النواب انه قدجاء موتمر بغداد تجسيدا لهذا المفهوم الجديد للامن القومى العربى واستمرار هذا التحالف وتنامى قدرته الاقتصاديه سيكون العامل الرئيسي فى ازالة التوترات فى تلك المنطقه التى شهدت ومازالت تشهد صراعات كبيره اقليميا وداخليا فهى على جانب المكاسب الاقتصاديه تشكل قوة ردع فى المنطقه وتمنع تدخل دول بعينها لها اطماع كبيره بالدول العربيه .

وأكد المصري علي ان الدور الذى تلعبه مصر فى ظل قياده سياسيه رشيده تضع هموم الوطن على نصب اعينها واولويات سياستها الخارجيه راب الصدع العربى فى ظل التحديات الغير مسبوقه على الصعيد الداخلى والخارجى للدول العربيه مناشدا الدول العربيه فى تحقيق رؤية مصر الراميه الى تعاون جميع الدول العربيه والتكامل لخلق نظام عربى جديد قادر على تحقيق الرفاهيه لشعوبه ويشكل ركيزه قويه فى ظل تشكيل النظام العالمى الجديد.