«ميدو»: نجم الأهلي اقترب من تجديد عقده

كشف أحمد حسام "ميدو"، أن عمرو السولية، نجم وسط النادي الأهلي، اقترب من تجديد عقده مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

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وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، عبر إذاعة الشباب والرياضة: "السولية اتفق على كافة الأمور مع الأهلى وسيجدد عقده مع الفريق عقب الانتهاء من معسكر المنتخب الوطني، وتوصل إلى الاتفاق مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى".

وأضاف: "عمرو الحديدي، وكيل السولية عقد جلسة مع أمير توفيق وأنهى كافة أمور تجديد عقد اللاعب وسيتم التوقيع بشكل رسمي عقب عودته من معسكر الفراعنة".

أعلن عمار حمدي، لاعب النادي الأهلي المعار إلى الاتحاد السكندري، انتهاء إعارته للفريق السكندري بنهاية الموسم الحالي، وعودته لصفوف القلعة الحمراء بدءاً من الموسم المقبل.

وكتب عمار حمدي علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام” قائلاً “ "اليوم انتهت إعارتي مع نادي الاتحاد، أود أن أشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي وعلى رئسهم رئيس النادي الحاج مصيلحي والكابتن حسام حسن على دعمهم لي الفترة الماضية، وأتمنى من الله التوفيق لنادي الاتحاد فيما هو قادم".

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد إعجابه بمهارات عمار حمدي و قرر عودته في الموسم المقبل، بعد ظهور اللاعب بمستوى مميز في الموسم الحالي مع الإتحاد السكندري .

وإجمالاً شارك عمار حمدي مع الاتحاد السكندري في 31 مباراة ، منهم 30 في الدوري ومباراة في كأس مصر، وأحرز هدفًا، وشارك مع منتخب مصر الأولمبي في 4 مباريات ببطولة أولمبياد طوكيو 2020 أحرز خلالها هدفًا أيضًا.

ترتيب هدافي الدوري

محمد شريف الأهلي 21

مصطفى فتحي سموحة 16

أحمد ياسر ريان سيراميكا 15

أشرف بنشرقي الزمالك 15

عمر كمال المصري البورسعيدي 13

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11

باسم مرسي مصر المقاصة 11

أحمد علي البنك الأهلي 11

كريم بامبو البنك الأهلي 11

أحمد سمير طلائع الجيش 11

شيميليس بيكلى مصر المقاصة 11

عمر السعيد الجونة 10

عمرو جمال طلائع الجيش 10

رامي صبري إنبي 10

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 10

حقق النادي الأهلي الفوز على فريق الجونة بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي في مباراة الجونة

في حراسة المرمي:علي لطفي

خط الدفاع:علي معلول - ايمن اشرف - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: اليو ديانج - عمرو السولية-حسين الشحات - افشة - كهربا

خط الهجوم: صلاح محسن