أحداث رياضية تنتظرك اليوم الإثنين: الأهلي ضد أسفى السنغالى في بطولة كأس الكؤوس..موعد مباراة منتخب مصر ضد تونس.. جلسة حاسمة لتمديد تعاقد إيهاب جلال مع الإسماعيلى

/647885/أحداث-رياضية-تنتظرك-اليوم-الإثنين--الأهلي-ضد-أسفى-السنغالى-في-بطولة-كأس-الكؤوسموعد-مباراة-منتخب-مصر-ضد-تونس-جلسة-حاسمة-لتمديد-تعاقد-إيهاب-جلال-مع-الإسماعيلى
تشهد الساحة الرياضية اليوم الإثنين، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.
الأهلي
يدخل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، نظيره أسفى السنغالى، اليوم الاثنين، فى ربع نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية المقامة فى المغرب، ومن المقرر أن تقام في تمام الساعة الواحده ظهراً.
الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي حقق فوزا مهما على حساب نظيره فريق فاب الكاميروني، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة مكناس المغربية.
أقيمت المباراة على صالة المسيرة بمدينة مكناس، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٤٨-٢٣.
وبهذه النتيجة واصل الفريق عروضه القوية بعد أن تغلب على نظيره فريق سوكوتو ريما النيجيري في الجولة الأولى بنتيجة ٤٦-٢٦، ثم حقق فوزًا مهما على ريد ستار الإيفواري بنتيجة ٤٥-٢٦، ليحقق العلامة الكاملة ويتأهل إلى الدور التالي من البطولة.
منتخب السيدات
يدخل منتخب مصر للسيدات اليوم الإثنين مباراته ، مع نظيره منتخب تونس للكرة النسائية فى تمام الساعة الـ 5 مساء فى ثالث جولات بطولة كأس العرب للسيدات، والمقامة حاليا فى القاهرة.
جدير بالذكر أن منتخب مصر للسيدات قد حقق فوزا على نظيره منتخب لبنان بنتيجة 4 - 0 فى ثانى مبارياته التى أقيمت ضمن منافسات البطولة العربية للسيدات التى تستضيفها حاليا القاهرة.
وسبق أن تغلب منتخب مصر للكرة النسائية على نظيره منتخب السودان بنتيجة 10-0 فى مباراة الافتتاح ضمن منافسات البطولة العربية للسيدات "مصر 2021 فى المباراة التى أقيمت بملعب استاد الشرطة.
وانطلقت الثلاثاء الماضى منافسات بطولة كأس العرب للسيدات فى القاهرة بمشاركة منتخب مصر للكرة النسائية على أن تستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل.
إيهاب جلال
يجتمع إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، مع مجلس إدارة ناديه واللجنة الفنية للدراويش الخميس المقبل، لتوقيع عقود تمديد تعاقده مع القلعة الصفراء موسماً آخر، ويعود إيهاب جلال من الساحل الشمالى حيث يقضى إجازته لوضع الرتوش الأخيرة على تمديد تعاقده مع الفريق الأصفر ومناقشة تطورات الصفقات التى طلب التعاقد معها .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحداث رياضية تنتظرك اليوم الإثنين: الأهلي ضد أسفى السنغالى في بطولة كأس الكؤوس..موعد مباراة منتخب مصر ضد تونس.. جلسة حاسمة لتمديد تعاقد إيهاب جلال مع الإسماعيلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.