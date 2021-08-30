/647882/صحة-النواب--وزيرة-الصحة-توجه-بدراسة-نقل-تبعية-مستشفى-السادات-لأمانة-المراكز-الطبية-المتخصصة

أكدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بدراسة نقل تبعية مستشفى السادات المركزى الى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة بعد عرض النائبة هناء سرور الموقف بمذكرة مفصلة على معالى الوزيرة.

دوت الخليج يرصد تعليق هناء سرور بشأن مستشفي السادات المركزي

مستشفي السادات المركزي

وأوضحت النائبة هناء سرور أهمية مستشفى السادات المركزى لمحافظات المنوفية والبحيرة وتكرار الحوادث على الطريق الصحراوي وطريق السادات كفر داوود مما تعد الواجهة الأولى لحوادث الطريق الصحراوى مشيرة إلى أن نقل تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة سيعمل على توفير كافة التخصصات الطبية والاشعات التشخيصية لتقديم خدمات طبية ذات جودة.

وتقدمت النائبة هناء سرور بخالص الشكر والتقدير لمعالى الوزيرة هالة زايد على استجابتها لمطالب المواطنين والسعي الدائم لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي محافظة المنوفية .

هذا وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مصنع إنتاج اللقاحات المقام بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك للوقوف على الإجراءات التنفيذية والتجهيزات الحالية؛ استعدادا لبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة، ورافقه خلال الجولة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من قيادات ومسئولي وزارة الصحة ومجمع مصانع فاكسيرا.

وخلال جولة رئيس الوزراء بأرجاء مجمع فاكسيرا، أشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه تم إنشاء مصنع لقاحات كورونا على مساحة حوالي 6 آلاف متر مربع لإنتاج اللقاحات داخل مجمع مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر، والذي تبلغ مساحته الإجمالية 60 ألف متر مربع، مشيرة إلى أنه من المتوقع افتتاح مصنع اللقاحات في نهاية العام الجاري.