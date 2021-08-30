منتخب الشباب للطائرة يخسر أمام نظيرة البلغارى بنتيجة 3/0

/647881/منتخب-الشباب-للطائرة-يخسر-أمام-نظيرة--البلغارى-بنتيجة-30

تلقي منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة خسارة من نظيره البلغارى بنتيجة 3/0، فى دور الـ 16 ببطولة العالم المقامة فى إيران وتستمر حتى يوم 2 سبتمبر المقبل.

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

خسر منتخب الشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة، أمام الأرجنتين بنتيجة 3-0، في افتتاحية مشوار الفراعنة، ببطولة العالم بإيران والمحدد لها الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر المقبل.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25 -16)، و(25-10)، و(25-22).

ويقع المنتخب المصري لشباب الطائرة في المجموعة الرابعة بجانب الأرجنتين وألمانيا، وكوبا، وجمهورية الدومينيكان التى اعتذرت عن عدم المشاركة.

وحصل المنتخب الوطنى على نقاط لقاء جمهورية الدومينيكان والذى كان محددًا له يوم 25 من أغسطس الجاري لاعتذار الأخير.

ويلتقى المنتخب أمام نظيره الألماني فى تمام الساعة السابعة والنصف يوم 27 أغسطس الجاري، قبل أن يواجه كوبا فى ختام المجموعة يوم 28 فى تمام العاشرة و النصف.

وحقق منتخب الفراعنة لكرة السلة 3x3 تحت 18 سنة، إنجازا جديدا بعد الصعود لنصف نهائي بطولة العالم المقامة حالياً في المجر.

تضم قائمة منتخب الفراعنة في تلك البطولة كلا من:

“إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي ، يوسف شحاتة – عمر عزب – أنس أسامة - مصطفى المكاوي "كيجو"- عمر هشام ، احمد عادل "دولا" - احمد خلف "بيبو"- يوسف شوشة - علي أحمد”.

يذكر ان منتخب مصر حقق الفوز على منافسه إفريقيا الوسطى في أولى مبارياته بالبطولة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 72/56، ويلتقي مع منتخب غينيا يوم السبت المقبل.

ويتكون الجهاز الفني من كلا من: “أحمد مرعي مدير فني - وسام جابر مدرب - محمد سليم مساعد مدرب - وائل لطفي مدير منتخبات - معتز مغازي مخطط أحمال - أحمد يحيي طبيب الفريق - ماجد عباس تحليل واحصاء”.

وكان منتخب مصر لكرة السلة للناشئات، قد خسر نهائي البطولة الأفريقية التي التي أقيمت مؤخراً بمصر، وحسم لقبها المنتخب المالي، عقب الفوز على ناشئات مصر بنتيجة 68-65، وضمن المنتخبان التأهل لمنافسات كأس العالم تحت 18 عاما، التي ستقام في المجر 2022.

موعد قرعة بطولة كأس مصر لكرة السلة

قامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة، بإرسال خطابا إلى الأندية تخبرهم فيه بالاستقرار على يوم السبت الموافق 11 سبتمبر لأجراء قرعة بطولة كأس مصر للرجال وللسيدات.

وتقام قرعة كأس مصر للسيدات في تمام الساعة الثانية ظهرًا، على أن تقام قرعة كأس مصر للرجال في تمام الساعة الثالثة عصرًا.