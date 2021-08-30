/647873/محمد-عبد-العزيز-يحصل-على-موافقة-وزارة-البترول-بشأن-إدخال-الغاز-الطبيعي-لشارع-الترعة-البحرية-ببيجام

حصل النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، على موافقة وزارة البترول بشأن الطلب المقدم منه، وبناء على مطالبات أهالي شارع الترعة البحرية ببيجام بشأن توصيل الغاز الطبيعي بالشارع والشوارع المحيطة.

وتابع النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، “وجاري المتابعة حتى يتم الانتهاء من إدخال الغاز الطبيعي للمنطقة”.

دوت الخليج يرصد تفاصيل موافقة وزارة البترول على توصيل الغاز الطبيعي لشوارع بيجام

وتجدر الاشارة إلى كشف حساب نشاط تنسيقية الشباب تحت قبة البرلمان، حيث تقدم أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بطلب استجواب لوزير الاعلام لارتكابه مخالفات وعدم القيام بالمهام المنوطه بالوزارة.

كما حصل أعضاء التنسيقية فى مجلس النواب على الكلمة 92 خلال الجلسات العامة،فضلا عن حضور 1213 اجتماعا للجان النوعية، فضلا عن الحضور بالجلسة العامة 914 جلسة عامة

دوت الخليج ينشر كشف حساب تنسيقية شباب الأحزاب خلال دور الإنعقاد الأول لمجلس النواب ريهام سعيد09:48 ص - الإثنين 30 أغسطس 2021 شارك ينشر موقع تحيامصر كشف حساب لنشاط أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني .

وفد تنسيقية شباب الأحزاب يدعم مبادرة "مصر بكم أجمل لذوي الهمم" بمحافظة بورسعيدوفد تنسيقية شباب الأحزاب يدعم مبادرة "مصر بكم أجمل لذوي الهمم" بمحافظة بورسعيد وفد التنسيقية يلتقي وزير قطاع الأعمال ويناقشا استراتيجية الوزارة العامة «صور»وفد التنسيقية يلتقي وزير قطاع الأعمال ويناقشا استراتيجية الوزارة العامة «صور»

استجواب وزير الاعلام وتقدم أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بطلب استجواب لوزير الاعلام لارتكابه مخالفات وعدم القيام بالمهام المنوطه بالوزارة.

كما حصل أعضاء التنسيقية فى مجلس النواب على الكلمة 92 خلال الجلسات العامة،فضلا عن حضور 1213 اجتماعا للجان النوعية، فضلا عن الحضور بالجلسة العامة 914 جلسة عامة.

كما تقدم اعضاء التنسيقية بالبرلمان بـ 52 اقتراح برغبة ، إضافة إلى 16 بيان عاجل، و162 طلب إحاطة ، إضافة إلى 15 سؤال موجه للوزراء. كما تقدمت التنسيقية فى مجلس النواب، بمشروعين قانونيين الاول بشأن ايلولة واستبدال الاراضي لصالح مراكز الشباب والهيئات الشبابية، والثاني بشأن إنشاءاللجنة العيا للارشاد الاسري، فضلا عن التقدم بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث قطاري سوهاج ، إضافة غلى التقدم بطلب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية.