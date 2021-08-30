/647872/تعليق-نارى-من-شوبير-على-عقوبة-إيقاف-شيكابالا

أكد الإعلامى أحمد شوبير أنه سيتم تخفيف عقوبة محمود عبدالرازق “شيكابالا “ نجم نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة .

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وتحدث شوبير عبر برنامجه الإذاعى عن عقوبة إيقاف شيكابالا قائلاً : " عقوبة شيكابالا هتتخفف هتتخفف مفيهاش كلام ، لابد من عودة لجنة الانضباط كما كانت .. مش عاوز اتكلم عشان الناس متزعلش منى" .

وتابع : " اتحاد الكرة أخطأ بعدم صدور قرارات الإيقاف وغيرها من قبل لجنة الانضباط ، آلية اتخاذ القرار بها مشكلة ، وعدم صدورها من لجنة الانضباط خطأ إدارى " .

وكان الإتحاد المصري لكرة القدم قد قرر إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مجموعة من القرارات بشأن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز للموسم المنقضي.

وكان للاعبي الزمالك نصيب الأسد من تلك القرارات، ويستعرض دوت الخليج عقوبات اتحاد الكرة للاعبي الزمالك:

قرارات اتحاد الكرة للاعبي الزمالك

أعلن اتحاد الكرة عن العقوبات الموقعة على لاعبي الزمالك بشأن أحداث الجولة الأخيرة للدوري، والتي جاءت على النحو التالي:

– إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

– إيقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

– إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

وعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، اليوم الأحد اجتماعا مع مسئولي أندية القسم الأول لمسابقة الدوري في موسمه الجديد، بحضور محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوي الاتحاد، حيث تم استعراض المشاكل الزمنية التي تعترض المسابقة في موسمها الجديد، فيما استمع لاقتراحات الأندية في هذا الصدد للاسترشاد بها قبل أن يعلن الاتحاد المصري قراراته في هذا الشأن.

وقرر الاتحاد إقامة قرعة مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد في العاشرة من صباح الثلاثاء المقبل 31 أغسطس الحالي بحضور مندوبي الأندية ال 18 المشاركة في المسابقة.