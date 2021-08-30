عمرو عبد الجليل ينضم لأبطال فيلم «السرب»

عاد صناع عمل فيلم «السرب» لإستكمال تصويره مرة أخرى بمدينة السويس، بعد غياب دام لأشهر بسبب إنشغال الأبطال بأعمالهم الذي تم عرضها في رمضان 2021.

دوت الخليج يرصد انضمام عمرو عبد الجليل للسرب

وشهدت فيلم «السرب» اضافة جديدة بإنضمام الفنان عمرو عبد الجليل له مؤخرا، والعمل يتناول قصة قتل الأقباط المصريين في ليبيا على يد الجماعات التكفيرية، وانتقام القوات المصرية لهم في فبراير عام 2015.

والفيلم من بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، قصي خولي، شريف منير، دياب، أحمد حاتم، آسر ياسين، محمود عبدالمغني، كريم فهمي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

عمرو عبد الجليل يشارك في فيلم الإكس مع أحمد حلمي

وانضم عمرو عبد الجليل مؤخرا إلى صناع فيلم «الاكس» بجانب الفنان أحمد حلمي الذي حدد مطلع شهر أغسطس المقبل، كموعد نهائي لتصويره وذلك بعد الانتهاء منكافة تعاقدات النجوم المشاركين فى بطولة الفيلم خلال الأيام القلية المقبلة ليلحق الفيلم موسم الأفلام الشتوية المنافسة في دور العرض السنمائية.

وتدور أحداث فيلم «إكس» في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، نسرين أمين وعمرو عبد الجليل، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

عمرو عبد الجليل يستمتع بنجاحات البعض لا يذهب للمأذون مرتين

ويعرض للفنان عمرو عبد الجليل الان فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” الذي يشهد تألق ملحوظ في دور العرض اذ تدور أحداثه حول في كوميدي عن المشاكل الزوجية، ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.

والعمل من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.