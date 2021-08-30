أمام العدالة : «خلية مفرقعات بولاق الدكرور وخلية داعش العجوزة وخلية هشام عشماوي»

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تشهد أروقة دوائر الجنايات، اليوم الاثنين، العديد من الجلسات المهمة التي تنظرها عدد من القاعات داخل محاكم القاهرة والجيزة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل « خلية هشام عشماوي وخلية مفرقعات بولاق الدكرور»

خلية هشام عشماوي

وفي هذا السياق، تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية هشام عشماوي".

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبد الحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

وشمل أمر الإحالة، أن المتهمون من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.

خلية مفرقعات بولاق الدكرور

تصدر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها في إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيًا بالمؤبد مع 3 آخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بمنطقة بولاق الدكرور.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تولي الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، حازوا وأحرزوا وصنعوا مفرقعات قبل الحصول على الترخيص بذلك، واستعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

خلية داعش العجوزة

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 12 متهمًا بالقضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طورئ، المقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميًا بـ"داعش العجوزة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشريني وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة.

واتهمت النيابة الجناة بأنهم في غضون الفترة من 2013 حتى يناير 2017، بتولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وانضم المتهمون من الثاني حتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وأيضًا الثاني عشر مولوا جماعة إرهابية بأموال ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.