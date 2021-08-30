تجديد تكليف حسن عبد الشافى للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم 365 لسنة 2021 بتجديد تكليف حسن عبد الشافى أحمد بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام اعتبارا من 30 أغسطس 2021 .





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