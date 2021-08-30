24 ألف عبوة لقاح كورونا فى الساعة.. مدبولى يزور مصنع «فاكسيرا»

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين، مصنع إنتاج اللقاحات المقام بمجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، للوقوف على الإجراءات التنفيذية والتجهيزات الحالية، استعدادا لبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة، ورافقه خلال الجولة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من قيادات ومسؤولى وزارة الصحة ومجمع مصانع فاكسيرا.





وخلال جولة رئيس الوزراء بأرجاء مجمع فاكسيرا، أشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه تم إنشاء مصنع لقاحات كورونا على مساحة حوالى 6 آلاف متر مربع لإنتاج اللقاحات داخل مجمع مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر، والذى تبلغ مساحته الإجمالية 60 ألف متر مربع، مشيرة إلى أنه من المتوقع افتتاح مصنع اللقاحات فى نهاية العام الجارى.

كما أوضحت الدكتورة هالة زايد أن الطاقة الإنتاجية لمصنع لقاحات فيروس كورونا بمجمع فاكسيرا تصل إلى 24 ألف عبوة فى الساعة الواحدة، ليكون بذلك أكبر مصنع لإنتاج لقاحات فيروس كورونا فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أنه من المتوقع أن يصبح المجمع مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات وتصديرها للدول الأفريقية بهدف توطين صناعة اللقاحات فى القارة الإفريقية.

وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية لمجمع مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر، أشارت وزيرة الصحة إلى أنها تتمثل فى إنتاج مختلف أنواع اللقاحات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية الرائدة فى هذا المجال؛ بهدف نقل تكنولوجيا لقاح الأنفلونزا الموسمية، ونقل تكنولوجيا لقاح المكورات الرئوية، ونقل تكنولوجيا لقاح شلل الأطفال.

وشرحت الدكتورة هبة والى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، مكونات مصنع اللقاحات، الذى يضم منطقة المعامل للرقابة على جودة الإنتاج، وتشمل 8 معامل مركزية مزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بقياس جودة الإنتاج فى مراحله المختلفة، ومنها قياس ثبات المنتج النهائى، إلى جانب اختبارات مأمونية المنتج النهائى، واختبارات جودة مدخلات التصنيع طبقا للمعايير الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، والتى تخص الرقابة على اللقاحات البشرية.

كما أوضحت الدكتورة هبة والى أن المصنع يضم غرف التبريد الخاصة بحفظ اللقاح فى مراحله المختلفة، بداية من المواد الخام وصولا إلى المنتج النهائى، إذ تصل السعة التخزينية بغرف التبريد إلى 150 مليون جرعة، وتم تجهيز تلك الغرف طبقا للمواصفات القياسية العالمية الخاصة بحفظ اللقاحات، كما أنها مزودة بمراقب إلكترونى لضمان التخزين الآمن.

تجدر الإشارة إلى أنه تم استلام أول مليون جرعة من الإنتاج القومى للقاح (فاكسيرا_ سينوفاك)، المنتج محليا بمصانع شركة فاكسيرا بالعجوزة، وفقا لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وتوزيعها على مراكز تلقى اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية.

وحصل لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية فى 23 أغسطس الجارى، وذلك بعد اجتيازه اختبارات التقييم اللازمة طبقا للقواعد والمرجعيات العالمية المتبعة من منظمة الصحة العالمية لتقييم مأمونية وجودة وفاعلية اللقاحات وتأكيدا لاستدامة توافرها، وجار الانتهاء من مراحل التصنيع والتحليل لـ 15 مليون جرعة وهى القدرة الإنتاجية لشركة فاكسيرا شهريا؛ تمهيدا لتوزيعها على مراكز تلقى لقاحات كورونا على مستوى الجمهورية.