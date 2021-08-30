مدبولى يتفقد أعمال توسعة ورفع كفاءة محطة صرف صحى أبورواش

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين، أعمال توسعة ورفع كفاءة محطة صرف صحى أبورواش بمحافظة الجيزة



جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين، أعمال توسعة ورفع كفاءة محطة صرف صحى أبورواش بمحافظة الجيزة وتقع محطة معالجة أبو رواش شمالى محافظة الجيزة فى الكیلو 26 طریق مصر- إسكندریة الصحراوى، وتبلغ مساحتها نحو 344 فدانًا.

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