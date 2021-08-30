عاجل.. مدبولى: نتفاوض مع شركات عالمية لإنتاج المزيد من اللقاحات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تتفاوض مع بعض الشركات العالمية لإنتاج المزيد من اللقاحات، مؤكدا أن الدولة نجحت فى تجاوز 3 موجات من فيروس كورونا.





وأضاف مدبولى خلال زيارته إلى مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات، اليوم الإثنين، أن هناك توجيهات رئاسية بتطعيم العاملين فى المدارس والجامعات قبل بدء العام الدراسى، مؤكدا توفير كل اللقاحات اللازمة للجامعات والمدارس من أجل انتظام العام الدراسى. وأشار إلى أن اللقاح لا يحمى من كورونا 100% لكنه يخفض من الأعراض، مناشدا المواطنين بالحرص على ارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس.

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