بدء التحضير للموسم السادس من«الكبير أوي» بطولة أحمد مكي وأسماء أبو اليزيد

/647867/بدء-التحضير-للموسم-السادس-منالكبير-أوي-بطولة-أحمد-مكي-وأسماء-أبو-اليزيد

بدأ صناع سلسلة مسلسل «الكبير أوي» للتحضير لموسم سادس من العمل الذي خاض بطولته على مدار 5 أجزاء الفنان أحمد مكي بجانب الفنانة دنيا سمير غانم واستطاعا من خلاله تحقيق نجاحا ساحقا، لكن لخلاف بين مكي ودنيا اعتذرت الأخيرة عن تقديم موسم جديد لذا توقف اصداره لسنوات.

تحيا مصر يرصد تفاصيل الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»

واستقر صناع العمل على الفنانة أسامة أبو اليزيد لتقديم البطولة النسائية أمام مكي خلال احداث الموسم السادس بدلا من الفنانة دنيا سمير غانم، من المقرر أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن باقي أبطال العمل عقب التعاقد بشكل رسمي معهم، خاصة أن الجزء الجديد سيضم عددا كبيرا من النجوم الجدد الذين لم يشاركوا في الأجزاء السابقة.

أسماء أبو اليزيد وأحمد مكي يتألقان في الأختيار 2

وعلى نفس السياق استطاعا الثنائي أحمد مكي وأسماء أبو اليزيد اختطاف قلوب الجمهور من خلال مسلسل الأختيار 2 الذي عاشا خلال أحداثه قصة حب علقت في أذهان المتابعين وتداول عديد من رواد السوشيال ميديا مشاهدهم سويا مشيدين بانسجامهم معا، لذا أصبحو في ترقب مستمر لعمل جديد يجمعما سويا.

مسلسل الأختيار 2 بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، طارق صبري، محمد علاء، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، الراحل هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطي، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف، والعديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجي.

ويتناول المسلسل بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجهة اﻷخطار التي تعرض لها الوطن بعد سقوط جماعة الإخوان اﻹرهابية في العام 2013، مع التركيز على أحداث فض اعتصام رابعة، وأحداث كرداسة.