/647865/استقرار-فى-اسعار-الذهب-اليوم-فى-مصر-و21-الأكثر-انتشارا-يسجل-792
يحرص موقع دوت الخليج على نشر أخبار اسعار الذهب يوميا، نظرا لتزايد عدد البحث عن أسعار الذهب من المواطنين ،خاصة المقبلين على الزواج منهم.
اسعار الذهب اليوم
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب نحو 905 جنيهات.
وووصل سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات نحو 830 جنيها.
وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب نحو 792 جنيها.
بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو 679 جنيها.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 528 جنيها.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 453 جنيها. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيها.
بلغ سعر كيلو الذهب نحو 905143 جنيها.
وسجل سعر الذهب عالميا نحو 28150 جنيه للأوقية.
أسعار المصنعية والدمغة
هذا تختلف أسعار الذهب في الاسواق المحلية طبقا بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ومن تاجر لاخر ،ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى.
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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