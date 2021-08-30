/647862/كرة-يد-الأهلي-ضد-أسفى-السنغالى-في-بطولة-كأس-الكؤوس

يدخل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، نظيره أسفى السنغالى، اليوم الاثنين، فى ربع نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية المقامة فى المغرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي حقق فوزا مهما على حساب نظيره فريق فاب الكاميروني، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة مكناس المغربية.

أقيمت المباراة على صالة المسيرة بمدينة مكناس، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٤٨-٢٣.

وبهذه النتيجة واصل الفريق عروضه القوية بعد أن تغلب على نظيره فريق سوكوتو ريما النيجيري في الجولة الأولى بنتيجة ٤٦-٢٦، ثم حقق فوزًا مهمًّا على ريد ستار الإيفواري بنتيجة ٤٥-٢٦، ليحقق العلامة الكاملة ويتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبا، ومصطفى نجيب، إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد “كاستيللو” وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.

وضمت المجموعة الثانية أندية: وداد سمارة المغربي وإنتر كلوب الأنجولي وجي إس كي الكونغولي واسفا السنغالي.

وتغلب الأهلي على فاب الكاميروني في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بنتيجة كبيرة 48-23، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في المغرب.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي بنتيجة 22-11.

وواصل فريق الأهلي تفوقه في الشوط الثاني، لينهي المباراة لصالحه بفارق 25 هدف.

وقد فاز الأهلي في مباراته الأولى على سكوتو ريما النيجيري بنتيجة 46-26، ثم فاز في الثانية على ريد ستار الإيفواري بنتيجة 45-26.

وبذلك يتأهل الأهلي إلى دور الثمانية لكأس الكؤوس الأفريقية كأول المجموعة وسيلتقي مع رابع المجموعة الثانية التي تضم كلا من وداد سمارة المغربي، وإنتر كلوب الأنجولي، وجي إس كي الكونغولي، واسفا السنغالي.

الجدير بالذكر أن الأهلي فاز ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية 3 مرات من قبل.