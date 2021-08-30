انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد ظهور متحور دلتا في مصر تعرف علي أهم الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أشار فريق من الخبراء الروس إلي خطورة متحور دلتا الجديد احدي سلالات فيروس كورونا حسبما أعلنت وكالة تاس الروسية في بيان لها، لافتة إلي أن متحور دلتا يمكنه الصمود في الماء مدة تصل إلي 72 ساعة.

وخلصت دراسة أعدها علماء في مركز (فيكتور) الروسي إلي أن سلالة دلتا أحدي سلالات فيروس كورونا المتحورة يمكنها أن تبقي في الماء علي قيد الحياة مدة تصل إلي 72 ساعة، وهذا يعني أن هذا المتحور متشابه في مدة بقائه علي قيد الحياة مع سلالات آخري من فيروس كورونا، وأكد أطباء أن لقاح فيروس كورونا لا يقي من العدوي ضد متحور دلتا.

وقد كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الاثنين الماضي عن رصد حالات إصابة جديدة بمتحور دلتا بلس في مصر، معلنة أن متحور دلتا قد تم رصده في الكثير من الدول في أنحاء العالم، وأشارت إلي أنه قد تم رصد أول حالة في مصر في منتصف شهر يوليو الماضي .

وفي سياق متصل قالت الوزيرة أن الوزارة قد أعدت شهادات خاصة بالطلاب للحصول علي لقاح فيروس كورونا علي ألا يزيد قيمة رسوم استخراج الشهادة علي 25 جنيه، وأكدت أن الشهادة مؤمنة ومعتمدة ويمكن دفع الرسوم عبر الإنترنت.

كما أشارت إلي أن الوزارة تعتمد بشكل أساسي علي قاعدة البيانات الطلابية الموجودة بوزارة التعليم وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

كما أشارت الوزيرة إلي أهمية الإسراع في الحصول علي اللقاح عن طريق التسجيل في موقع الوزارة للحجز وذلك للمساهمة في مساعدة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.