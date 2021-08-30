نشرة صباحك ومطرحك المرورية: معدلات سير متوسطة وكثافات بالجيزة

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى أحمد يونس، أن يوم الإثنين البدء الفعلى للأسبوع، لافتا إلى أنه يشهد هدوءًا نسبيًا على جميع المحاور.

وأضاف أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور أبو قير، فضلاً عن بعض الكثافات المرورية على محور قناة السويس عند منطقة محرم بيك.

وفى الجيزة، أوضح صابر أن كوبرى أحمد عرابى يشهد بعض الأحجام المرورية للقادم من وزارة الزراعة ومتجه إلى الدائرى، كما يشهد كوبرى الجيزة المعدنى بعض الأحجام للقادم من منطقة الهرم ومتجه إلى الجيزة، ناصحًا بأن شارع فيصل بديل جيد له.

وأشار إلى أن الحركة المرورية على الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال، خصوصًا أعلى مناطق الكنيسة والأوتوستراد والمرج.

ولفت إلى أن محور 26 يوليو يشهد بعض الأحجام عند منطقة ناهيا للقادم من أكتوبر والشيخ الزايد ومتجه إلى ميدان لبنان، ناصحًا بسلوك محور روض الفرج فى هذا التوقيت.

أما عن الكبارى التى تربط محافظتى القاهرة والجيزة فتعمل جميعها بشكل مرض تمامًا عدا كوبرى الجامعة، لافتًا إلى أن البديل الجيد هو كوبرى عباس أو كوبرى 15 مايو.. فيما يشهد طريق صلاح سالم بعض الكثافات أسفل كوبرى الفنجرى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

ونبه صابر أن اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال الفترة الصباحية.