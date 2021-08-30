أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021

جدة - نرمين السيد - الجزائر يشارك وزير الخارجية سامح شكرى فى اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذى يُعقد على مدى يومين بناءً على دعوة من الجزائر الشقيقة. القاهرة تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وعلى مدى 3 أيام، وبدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال دورتها العادية 48 برئاسة دولة الكويت ومشاركة الجهات الحكومية المعنية فى الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى المتمتعة بصفة مراقب. القاهرة ينظم المقر الإقليمى لاتحاد الجامعات الإفريقية، منتدى افتراضيا، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو، تحت عنوان "منتدى الشباب للابتكار نحو غذاء صحى للجميع". القاهرة فتح متحف الأديب العالمى الراحل نجيب محفوظ مجانا للزوار، ولمدة أسبوع، بمناسبة الذكرى الـ15 على رحيل أديب مصر العظيم. الغردقة يعقد الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، مؤتمره العام الـ14، بمدينة الغردقة، بمشاركة وفود من اتحادات عمالية عربية واتحادات مهنية عمالية، وممثلى منظمات عربية وعالمية. المنيا تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا قافلة طبية وعلاجية، لأهالى قرية "بنى خالد" بمركز ملوى. القاهرة الإمارات تستقبل طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول. القاهرة تسير شركة مصر للطيران، 72 رحلة جوية لنقل 9 آلاف و768 راكبا لعدد من الوجهات العالمية. القاهرة تختتم فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء. نواكشوط تطلق اللجنة الموريتانية المكلفة بمتابعة جائحة كورونا، حملة لتوفير الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا، لكل المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى. القاهرة يواجه المنتخب الوطنى لسيدات كرة القدم نظيره التونسى، فى الخامسة عصرا، على ملعب استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العرب، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 24 أغسطس الجارى، وحتى 6 سبتمبر المقبل.

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