أخر أخبار قانون السايس الجديد 2021.. إليك التفاصيل

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تعد أزمة قانون تنظيم ساحات وأماكن انتظار السيارات والمعروف إعلاميا بقانون السايس من الازمات التي شهدت مناقشات بشأن من الأشخاص المنوط بهم تحديد الأماكن والساحات، الخاصة بانتظار السيارات، ويأتي ذلك بعد الاعلان عن الرسوم والأماكن من قبل االحياء والوحدات المحلية، حيث انه امر مخالف للقانون والذى نص علي تشكيل لجنة عليا من ممثلين بالعديد من الجهات منهم وزارة الداخلية.

دوت الخليج

قانون السايس في مصر

القانون نص على أن تنشأ لجنة من أجل تحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع وذلك بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

صلاحيات اللجنة المحددة لاماكن تنظيم السيارات في قانون السايس

اللجنة يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، وذلك بضم ممثلين عن وزارة الداخلية، ويأتي ذلك وفقا للمادة 2 من قانون السايس.

وحددت المادة الثالثة من قانون السايس صلاحيات اللجنة وذلك بان تتولى تحديد اماكن واوقات انتظار المركبات بالشوارع والتي تخضع لولاية المحافظة التابعة لها أو جهاز المدينة، وذلك كله بهدف عدم اعاقة حركة المرور بالتنسيق مع ادارة المرور المختصة.

عقوبات قانون السايس الجديد

وجاء قانون السايس بعقوبات رادعة لمواجهة تحصيل مبالغ كبيرة من قائدي المركبات حبث نص على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من كان له ترخيص مزاولة نشاط انتظار المركبات للقيام بهذا الأمر كما تضاعف العقوبة بحديها في حالة العود