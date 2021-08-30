/647861/مريم-الخشت-تنضم-لمسلسل-وعد-إبليس-بجانب-عمرو-يوسف
انضمت الفنانة مريم الخشت لأبطال مسلسل «وعد إبليس» الذي يخوض بطولته الفنان عمرو يوسف وبدأ في تصوير أولى مشاهده في الديكورات المخصصة للعمل بإحدى مناطق 6 أكتوبر.
دوت الخليج يرصد انضمام مريم الخشت لمسلسل «وعد إبليس»
ينتمي مسلسل «وعد إبليس» إلى نوعية أعمال ال 6 حلقات، وهو من إخراج كولين توج،ويعد العمل أولى أعمال عمرو يوسف الذي يخوض بها عالم المنصات الإلكترونية ومن المقرر عرضه مطلع العام الجديد على إحدى المنصات الإلكترونية الكبرى.
ويشارك في بطولة العمل بجانب عمرو يوسف كلا من عائشة بن أحمد، أحمد مجدى، مها أبو عوف، محمد يسرى ومريم الخشت، ومن إخراج البريطاني كولين تيج.
مريم الخشت تنتظر فيلم ريستا
وتنطر الفنانة مريم الخشت عرض فيلمها الجديد «ريتسا» الذي تشارك به بجانب أحمد الفيشاوي، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2021، والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، عائشة بن أحمد، وأمير المصري، ومي الغيطي، ومريم الخوشت، وكارولين عزمي، ومن تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسرى، وإنتاج ايمن يوسف.
وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة كل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بين هذه القصص، وتم الانتهاء من تصوير مشاهد العمل ليكون جاهزًا لمرحلة المونتاج للعرض قريبًا في دور العرض السينمائية ضمن أحد المواسم التي لم يتم الاعلان عنها حتى الأن.
عمرو يوسف يخرج من سباق رمضان 2021
وجدير بالذكر، أن عمرو يوسف خرج من السباق الرمضاني المنقضي، بعد أن قررت الشركة المنتجة لمسلسل «الملك» عدم عرضه خلال مسلسلات رمضان 2021، وذلك لأنه مازال هناك العديد من أعمال الجرافيك والتصميمات التي تعود للعصر الفرعوني لم يتم الانتهاء منها ومن أجل أن تخرج هذه التصميمات والديكورات بشكل مناسب للعصر الفرعوني لابد أن يتوفر عنصر الوقت، ولهذا قررت الشركة المنتجة تأجيل عرض العمل للعام المقبل، أو عرضه بعيدًا عن السباق الرمضاني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مريم الخشت تنضم لمسلسل «وعد إبليس» بجانب عمرو يوسف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.