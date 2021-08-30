/647859/موعد-مباراة--منتخب-مصر-ضد-أنجولا-بتصفيات-كأس-العالم

يستعد منتخب مصر الأول لمباراته أمام نظيره أنجولا يوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات بين سبورتس حصريا إذاعة مباراة مصر وإنجولا، وقنوات بين سبورتس تنقل مباريات المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

موعد مباراة مصر وأنجولا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل، استعداداً لمواجهتي أنجولا والجابون يومَي الأول والخامس من سبتمبر المقبل في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

شملت القائمة وجود 27 لاعباً، من بينهم محمد صلاح ومحمد النني، تحسباً لنجاح مساعي ضمهما، في ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة في إنجلترا، وذلك رغم تلقي اتحاد الكرة مؤخراً خطاباً من نادي ليفربول يعتذر فيه عن تعذر انضمام لاعبه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل.

وأشار خطاب النادي الإنجليزي إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم، الذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدي عودتهم إلى إنجلترا.

قائمة منتخب لمباراتي أنجولا والجابون

وشملت القائمة: محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن أشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد أبوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلى جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد «زيزو» ومصطفى فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي “أفشة” ومحمد صلاح ومحمد النني.

ويأتي ضم محمد عبدالشافي، ظهير أيسر الزمالك، بعد تألقه مع الزمالك في مشوار تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري للموسم الحالي، وظهوره بمستوى قوي في القيام بالواجبات الدفاعية والهجومية، وكذلك مصطفى فتحي، لاعب سموحة، الذي وصل لهدفه رقم 16 مع الفريق السكندري رغم انضمامه لصفوف سموحة في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، كما دخل أبوجبل على حساب زميله جنش في القائمة.