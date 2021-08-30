موعد مباراة منتخب مصر ضد تونس في كأس العرب للسيدات

الجدير بالذكر أن منتخب مصر للسيدات قد حقق فوزا على نظيره منتخب لبنان بنتيجة 4 - 0 فى ثانى مبارياته التى أقيمت ضمن منافسات البطولة العربية للسيدات التى تستضيفها حاليا القاهرة.

وسبق أن تغلب منتخب مصر للكرة النسائية على نظيره منتخب السودان بنتيجة 10-0 فى مباراة الافتتاح ضمن منافسات البطولة العربية للسيدات "مصر 2021 فى المباراة التى أقيمت بملعب استاد الشرطة.

وانطلقت الثلاثاء الماضى منافسات بطولة كأس العرب للسيدات فى القاهرة بمشاركة منتخب مصر للكرة النسائية على أن تستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل.

فوز ساحق لمصر على السودان

حقق منتخب مصر للسيدات، فوزًا ساحقًا على حساب السودان بنتيجة (10-0) مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب الشرطة بالقاهرة، في افتتاح بطولة كأس العرب للسيدات.

وتستضيف مصر، بطولة كأس العرب للسيدات بمشاركة 7 منتخبات، وهي مصر والأردن وتونس والسودان ولبنان وفلسطين والجزائر.

وسجل أهداف منتخب مصر للسيدات، نادين غازي "سوبر هاتريك" إلي جانب اللاعبات أسماء جمعة ونهى صادق ومنار سالم وسمر الزيات وسامية آدم وسلوى المتولي.

ورفع منتخب مصر بقيادة مديره الفني محمد كمال، رصيده إلى 3 نقاط بهذا الفوز الساحق قبل اللقاء الذي يجمع بين منتخبي تونس ولبنان مساء اليوم الثلاثاء على نفس الملعب.

وكان منتخب مصر قد أعلن غياب أبرز لاعبات الفريق، وهي سارة عصام نجمة ستوك سيتي الإنجليزي، بسبب الإصابة.

مصر تتوج ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة تحت 15 سنة

تُوج المنتخب المصري لناشئي وناشئات الريشة الطائرة تحت 15 سنة، بلقب بطولة إفريقيا المقامة بدولة بنين من 17 وحتى 26 أغسطس الجاري.

ونجح الفراعنة الصغار بقيادة المدرب هشام سليمان في الفوز على منتخب موريشيوس بنتيجة 3 - 0 في منافسات فرق الناشئين والناشئات.

وضمت قائمة المنتخب 8 لاعبين، هم: "زياد هشام - عمر علي الشاطر - سيف عمر - مصطفى حمدي، ريم حسين حمدي - عاليا الغندور - حبيبة أحمد يسري - فاطمة محمد ربيع".

و أعرب هشام التهامي رئيس الاتحاد المصري عن فخره بهذه النتيجة وأنه كان على يقين أن اللاعبين سيحققون المراكز الأولى في ظل الطفرة التي تشهدها اللعبة حاليًا في مصر.

ونجح الفراعنة الصغار بقيادة المدرب هشام سليمان في الفوز على منتخب موريشيوس بنتيجة 3 - 0 في منافسات فرق الناشئين والناشئات.