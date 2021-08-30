/647848/بعد-التتويج--بالدوري-الـ-13-الزمالك-يستعرض-قوته-أمام-الأهلي

بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020/ 2021 للمرة رقم 13 في تاريخه، حقق الأبيض أرقاما إيجابية كثيرة، منها حصد لقب الأفضل دفاعا على مدار موسم كامل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الزمالك، سكنت شباكه 21 هدفا طوال 34 جولة كأفضل خط دفاع بالدوري الممتاز للموسم الحالي 2020/ 2021 ، كما كذلك استطاع أن يخرج بـ 17 مباراة “كلين شيت”.

بطل الدوري لموسم 2015

المفارقة التاريخية تتمثل في أن الزمالك خلال تحقيقه لقب الدوري في موسم 2015 ، استقبلت شباكه 21 هدفا أيضا، وهو نفس الرقم الذي استقبلته شباك الأبيض هذا الموسم، وخلال الموسمين كان أبناء ميت عقبة أبطال الدوري.

وكان الزمالك قد حسم الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي مساء الثلاثاء الماضي، في الجولة 33 بهدفين نظيفين، قبل أن يختتم مشوار البطولة بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام البنك الأهلي يوم الجمعة الماضي، على ملعب بتروسبورت وحصد لقب البطولة برصيد 80 نقطة من 34 مباراة.

قرارات اتحاد الكرة

أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي، توقيع عقوبة على شيكابالا، وذلك بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

جميع العقوبات التي وقعت على شيكابالا في تاريخه توج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتا للمرة الثالثة عشر في تاريه، على حساب الإنتاج الحربي في لقاء الجولة قبل الأخيرة، برصيد 79 نقطة بفارق أربعة على غريمة ووصيف الدوري النادي الأهلي.

وعقب نهاية المباراة، احتفل شيكابالا مع لاعبي الزمالك داخل أرضية الملعب، وتخللت الاحتفالات هتافات مسيئة لجماهير ولاعبي النادي الأهلي.

أزمات شيكابالا

واقعة الحذاء نشب صدام بين شيكابالا وبعض الجماهير الحاضرة في استاد القاهرة الدولي خلال قمة الأهلي والزمالك في الجولة 21 في الدوري التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبدأت الأزمة خلال خروج شيكابالا في الشوط الثاني، حيث قامت بعض الجماهير بهتافات ضد قائد الزمالك.

والتي كانت: "وحدوه.. لا إله إلا الله" وما إلى ذلك، في إشارة إلى وقع جنازة وليس خروج لاعب بقرار من مديره الفني وهو ما أثار غضب شيكابالا.

وقام قائد الزمالك بالرد على هتافات الأهلي بالإشارة إلى الحذاء الذي يرتديه أكثر من مرة قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في النهاية بعد أن سيطر على غضبه.

كان من المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على نظيره الزمالك، في الـ 29 من مارس الماضي، على صالة النادي الأبيض، في الجولة الـ 11 من منافسات الدوري المصري.

وتأخرت بداية المباراة لأكثر من ساعة، في ظل اعتراض الأهلي على حضور جماهير الزمالك في الصالة، رغم قرار منع الجماهير من الحضور، قبل أن يقرر مراقب المباراة إلغاءها بشكل نهائي.

وشهدت المباراة حضور الثلاثي محمود عبدالرازق "شيكابالا" وحازم إمام ويوسف أوباما، لاعبي فريق كرة القدم، لمؤازرة فريق السلة بالنادي.

وطلب العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي، من مراقب المباراة ضرورة خروج ثلاثي الزمالك من الصالة مع باقي الجماهير، نظرا لإقامة المباراة بدون جمهور.