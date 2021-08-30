جدول منافسات البعثة المصرية غداً في بارالمبياد طوكيو

/647845/جدول-منافسات-البعثة-المصرية-غدا-في-بارالمبياد-طوكيو

تستكمل البعثة المصرية، غدا الأثنين، مشاراكاتها في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويستعرض دوت الخليج جدول منافسات المصريين غدا في بارالمبياد طوكيو 2020:

كرة الهدف

يلتقي منتخب مصر لسيدات كرة الهدف، مع نظيره المنتخب البرازيلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة D، في تمام الساعة 3:30 صباحا.

رفع الأثقال

أماني على: في وزن 86 كجم سيدات، في تمام الساعة 6 صباحا على الميدالية.

راندا تاج الدين: في وزن +86 كجم سيدات، في تمام الساعة 9:30 صباحا.

ويختتم عمرو مسعد مشاركات البعثة المصرية غداً في منافسات وزن +107 كجم.

وجاءت نتائج البعثة المصري اليوم الأحد كالتالي:

نتائج الفراعنة اليوم في بارالمبياد طوكيو

- توج هاني عبد الهادي، لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، بالميدالية البرونزية، خلال منافسات رفع الأثقال لوزن 88 كجم، وبتلك الميدالية حققت البعثة المصرية الميدالية السادسة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

- احتلت أمل محمود، لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، المركز الرابع خلال منافسات وزن 73 كجم وبفارق كيلو واحد عن بطلة فرنسا صاحبة الميدالية البرونزية.

- حققت جيهان حسن لاعبة رفع الأثقال المصرية المركز السادس فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 برفع 110 كجم فى منافسات وزن 79 كجم.

- أنهى محمد السيد منافسات نهائي رفع الأثقال لوزن 97 كجم في المركز السادس، ولم ينجح محمد السيد في الرفعتين الأولى والثانية بوزن 200 كجم قبل أن يرفع الأخيرة بنجاح بنفس الوزن.

- فشل السباح المصري زياد كحيل في التأهل لنهائيات لسباق 100 متر صدر SB4، وذلك بعد احتلاله المركز الحادي عشر في الترتيب النهائي، بزمن قدره دقيقة و 59.02 ثانية.

- حصدت ملك عبد الشافى لاعبة منتخب مصر في السباحة، المركز الثامن فى ترتيب منافسات 100 م صدر، حققت ملك عبدالشافي المركز الثامن بدورة بارالمبياد طوكيو 2020، وذلك بعدما استغرقت زمن قدره 2:14.68 دقيقة بمنافسات الدور النهائي.

- ودع المنتخب المصرى لكرة الهدف سيدات، منافسات دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، وذلك بعد الخسارة أمام المنتخب اليابانى 10-0 من الشوط الأول لتنتهى المباراة بعدم التكافؤ.

- اكتسح المنتخب الوطني لكرة الطائرة جلوس نظيره منتخب اليابان، في اللقاء الذي جمعهم اليوم الأحد، وتمكن منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس، من التغلب على منتخب اليابان بنتيجة ٣/ ٠، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (٢٥/١١ - ٢٥/٧ - ٢٥/٦).